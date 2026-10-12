SPI-Handel aktuell: SPI beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,47 Prozent auf 19 634,85 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,446 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,305 Prozent auf 19 602,34 Punkte an der Kurstafel, nach 19 542,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 634,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 596,32 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 19 454,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 20 023,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 17 212,17 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,63 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell EvoNext (+ 11,87 Prozent auf 2,45 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,04 Prozent auf 0,15 CHF), Feintool International (+ 3,04 Prozent auf 11,85 CHF), Orell Fuessli (+ 2,58 Prozent auf 139,00 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 2,38 Prozent auf 14,62 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,51 Prozent auf 5,14 CHF), Curatis (-7,61 Prozent auf 18,20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,22 Prozent auf 48,80 CHF), StarragTornos (-3,89 Prozent auf 34,60 CHF) und Private Equity (-3,62 Prozent auf 58,60 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 263 722 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 313,425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at