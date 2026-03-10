SPI-Handel aktuell: SPI-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Der SPI hält am Dienstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag steht der SPI um 09:09 Uhr via SIX 1,60 Prozent im Plus bei 18 250,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,420 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 1,27 Prozent auf 18 192,57 Punkte an der Kurstafel, nach 17 964,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 192,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 250,98 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der SPI einen Wert von 18 691,34 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 17 761,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 142,95 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,048 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 574,72 Punkten.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit LEM (+ 15,94 Prozent auf 320,00 CHF), BELIMO (+ 5,98 Prozent auf 726,50 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,96 Prozent auf 0,55 CHF), mobilezone (+ 4,01 Prozent auf 15,56 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,72 Prozent auf 2,37 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Lindt (-9,22 Prozent auf 11 030,00 CHF), Lindt (-7,84 Prozent auf 112 800,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,83 Prozent auf 45,20 CHF), Adval Tech (-2,79 Prozent auf 34,80 CHF) und Ascom (-2,23 Prozent auf 5,25 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 597 356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 302,699 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie an.

