Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SPI-Kursverlauf
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08.09.2026 15:58:32
SPI-Handel aktuell: SPI fällt nachmittags zurück
Am Dienstag verbucht der SPI um 15:42 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 1,11 Prozent auf 19 843,05 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,482 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 20 117,66 Punkte an der Kurstafel, nach 20 066,71 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SPI betrug 19 820,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 150,71 Zähler.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 20 509,58 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 08.06.2026, mit 18 852,87 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Stand von 17 059,12 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,78 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 8,47 Prozent auf 128,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,15 Prozent auf 0,03 CHF), Ascom (+ 6,60 Prozent auf 5,65 CHF), SoftwareONE (+ 4,35 Prozent auf 9,59 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 4,06 Prozent auf 0,17 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Novartis (-10,09 Prozent auf 112,80 CHF), Burkhalter (-7,36 Prozent auf 123,40 CHF), Curatis (-6,70 Prozent auf 19,50 CHF), Orior (-6,49 Prozent auf 12,40 CHF) und Adval Tech (-6,39 Prozent auf 41,00 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 417 007 Aktien gehandelt. Mit 307,866 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,03
|-1,54%
|Adval Tech AG
|41,80
|0,00%
|Ascom
|5,40
|0,19%
|Burkhalter Holding AG
|141,00
|0,00%
|Curatis AG
|19,50
|-6,70%
|EvoNext Holdings AG
|2,38
|0,00%
|Logitech S.A.
|84,52
|-1,49%
|MindMaze Therapeutics
|0,19
|10,59%
|Novartis AG
|118,66
|-11,42%
|Orior AG
|13,20
|-7,04%
|Perrot Duval SA
|125,00
|5,93%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|379,00
|-1,51%
|SoftwareONE
|9,96
|4,08%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 848,24
|-1,09%
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