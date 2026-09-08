Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Kursverlauf 08.09.2026 15:58:32

SPI-Handel aktuell: SPI fällt nachmittags zurück

SPI-Handel aktuell: SPI fällt nachmittags zurück

Der SPI gibt sich am Dienstagnachmittag schwächer.

Am Dienstag verbucht der SPI um 15:42 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 1,11 Prozent auf 19 843,05 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,482 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 20 117,66 Punkte an der Kurstafel, nach 20 066,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 820,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 150,71 Zähler.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 20 509,58 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 08.06.2026, mit 18 852,87 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Stand von 17 059,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,78 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 8,47 Prozent auf 128,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,15 Prozent auf 0,03 CHF), Ascom (+ 6,60 Prozent auf 5,65 CHF), SoftwareONE (+ 4,35 Prozent auf 9,59 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 4,06 Prozent auf 0,17 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Novartis (-10,09 Prozent auf 112,80 CHF), Burkhalter (-7,36 Prozent auf 123,40 CHF), Curatis (-6,70 Prozent auf 19,50 CHF), Orior (-6,49 Prozent auf 12,40 CHF) und Adval Tech (-6,39 Prozent auf 41,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 417 007 Aktien gehandelt. Mit 307,866 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,03 -1,54% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 41,80 0,00% Adval Tech AG
Ascom 5,40 0,19% Ascom
Burkhalter Holding AG 141,00 0,00% Burkhalter Holding AG
Curatis AG 19,50 -6,70% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,38 0,00% EvoNext Holdings AG
Logitech S.A. 84,52 -1,49% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,19 10,59% MindMaze Therapeutics
Novartis AG 118,66 -11,42% Novartis AG
Orior AG 13,20 -7,04% Orior AG
Perrot Duval SA 125,00 5,93% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 379,00 -1,51% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SoftwareONE 9,96 4,08% SoftwareONE

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 848,24 -1,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:07 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Steigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen