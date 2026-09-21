COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Index-Bewegung
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21.09.2026 17:58:50
SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Ende des Montagshandels zu
Am Montag kletterte der SPI via SIX zum Handelsende um 1,26 Prozent auf 19 760,15 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,405 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,695 Prozent fester bei 19 650,57 Punkten in den Handel, nach 19 514,97 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 19 610,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 794,87 Punkten verzeichnete.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 317,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der SPI bei 19 475,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 16 812,63 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,32 Prozent zu. Bei 20 636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 22,93 Prozent auf 21,12 CHF), ASMALLWORLD (+ 9,40 Prozent auf 0,64 CHF), SHL Telemedicine (+ 8,08 Prozent auf 1,07 CHF), Huber + Suhner (+ 7,00 Prozent auf 177,40 CHF) und Sensirion (+ 6,67 Prozent auf 83,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Curatis (-8,42 Prozent auf 18,50 CHF), BioVersys (-6,99 Prozent auf 26,60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-5,83 Prozent auf 25,85 CHF), Feintool International (-5,33 Prozent auf 11,55 CHF) und COLTENE (-4,86 Prozent auf 45,00 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 387 902 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 307,166 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|22,20
|22,31%
|ASMALLWORLD AG
|0,58
|11,65%
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|28,00
|-0,36%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 201,00
|2,30%
|BioVersys
|26,60
|-6,99%
|COLTENE AG
|46,80
|-4,88%
|Curatis AG
|18,50
|-8,42%
|EvoNext Holdings AG
|2,18
|0,00%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|12,30
|-1,60%
|Huber + Suhner AG
|188,60
|7,16%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|395,40
|2,33%
|Sensirion Holding AG
|88,30
|7,03%
|SHL Telemedicine
|1,07
|8,08%
|UBS
|44,27
|0,82%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 760,15
|1,26%
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