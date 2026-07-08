SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,92 Prozent leichter bei 20 017,80 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,496 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,775 Prozent auf 20 046,28 Punkte an der Kurstafel, nach 20 202,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20 046,28 Punkte, das Tagestief hingegen 20 005,88 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,57 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bewegte sich der SPI bei 18 852,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, betrug der SPI-Kurs 18 318,69 Punkte. Der SPI stand vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 16 637,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,73 Prozent. Bei 20 370,23 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,72 Prozent auf 6,04 CHF), BVZ (+ 1,65 Prozent auf 1 850,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,31 Prozent auf 209,10 CHF), StarragTornos (+ 1,19 Prozent auf 34,00 CHF) und Emmi (+ 1,14 Prozent auf 890,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil SHL Telemedicine (-11,43 Prozent auf 0,93 CHF), Perrot Duval SA (-9,70 Prozent auf 45,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-8,73 Prozent auf 50,20 CHF), Feintool International (-6,22 Prozent auf 9,34 CHF) und BELIMO (-3,55 Prozent auf 816,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 194 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 291,905 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at