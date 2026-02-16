SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Start zu

Der SPI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,13 Prozent nach oben auf 18 787,43 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,488 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,047 Prozent auf 18 772,07 Punkte an der Kurstafel, nach 18 763,25 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 772,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 787,43 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18 527,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 17 391,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 17 038,80 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,99 Prozent. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 4,42 Prozent auf 0,13 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,70 Prozent auf 0,70 CHF), Mikron (+ 3,57 Prozent auf 17,42 CHF), Molecular Partners (+ 3,23 Prozent auf 3,52 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,99 Prozent auf 563,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,94 Prozent auf 2,06 CHF), mobilezone (-2,50 Prozent auf 14,80 CHF), Schlatter Industries (-2,06 Prozent auf 19,00 CHF), Dätwyler (-1,89 Prozent auf 166,40 CHF) und Varia US Properties (-1,85 Prozent auf 18,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 293 341 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 323,552 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die Evolva-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

