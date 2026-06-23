SPI-Handel aktuell: SPI liegt am Mittag im Minus

Der SPI wagt sich am Dienstag nicht aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,10 Prozent leichter bei 19 550,90 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,412 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,543 Prozent auf 19 464,54 Punkte an der Kurstafel, nach 19 570,81 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 464,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 562,14 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der SPI mit 19 052,12 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 23.03.2026, einen Stand von 17 311,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 422,60 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,17 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 570,81 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 5,53 Prozent auf 0,05 CHF), Arbonia (+ 3,25 Prozent auf 3,65 CHF), Lonza (+ 2,48 Prozent auf 512,80 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,39 Prozent auf 0,24 CHF) und EvoNext (+ 2,30 Prozent auf 1,78 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-14,52 Prozent auf 5,30 CHF), Comet (-7,96 Prozent auf 402,20 CHF), Adval Tech (-7,17 Prozent auf 44,00 CHF), Komax (-7,09 Prozent auf 46,55 CHF) und VAT (-6,14 Prozent auf 663,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 840 394 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 279,874 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at