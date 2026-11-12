SPI-Handel aktuell: SPI liegt am Nachmittag im Plus

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 21 304,69 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,665 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,775 Prozent auf 21 358,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21 194,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Donnerstag bei 21 253,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 370,09 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,39 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 652,30 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 20 370,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17 627,02 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,79 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 21 370,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Adecco SA (+ 14,21 Prozent auf 26,04 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,95 Prozent auf 1,06 CHF), Ypsomed (+ 4,69 Prozent auf 433,40 CHF), Schlatter Industries (+ 4,00 Prozent auf 20,80 CHF) und Vetropack A (+ 3,36 Prozent auf 19,70 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10,38 Prozent auf 4,66 CHF), ASMALLWORLD (-6,20 Prozent auf 1,21 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,82 Prozent auf 0,14 CHF), Curatis (-4,76 Prozent auf 17,00 CHF) und WISeQey (-3,71 Prozent auf 6,74 USD).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Adecco SA-Aktie. 1 464 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 354,106 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 8,20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at