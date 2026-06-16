SPI-Handel aktuell: SPI mit Zuschlägen

Kaum bewegt zeigt sich der SPI am Dienstag.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,05 Prozent höher bei 19 382,81 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,420 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,198 Prozent höher bei 19 411,49 Punkten in den Handel, nach 19 373,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19 358,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 473,50 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 681,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 937,91 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 16 710,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,25 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 554,73 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell PolyPeptide (+ 7,73 Prozent auf 36,25 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,79 Prozent auf 0,26 CHF), Accelleron Industries (+ 4,17 Prozent auf 80,00 CHF), BELIMO (+ 3,67 Prozent auf 947,00 CHF) und Villars SA (+ 2,59 Prozent auf 595,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Adval Tech (-8,09 Prozent auf 43,20 CHF), Addex Therapeutics (-7,42 Prozent auf 0,04 CHF), Cicor Technologies (-7,41 Prozent auf 125,00 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-5,43 Prozent auf 87,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 003 413 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288,468 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at