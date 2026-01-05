Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Performance 05.01.2026 15:59:30

SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

Der SPI verliert am ersten Tag der Woche an Boden.

Am Montag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,47 Prozent schwächer bei 18 133,40 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,350 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,304 Prozent schwächer bei 18 164,07 Punkten in den Handel, nach 18 219,49 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 075,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 167,40 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 777,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der SPI bei 17 208,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der SPI bei 15 518,44 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 10,51 Prozent auf 8,68 CHF), VAT (+ 9,51 Prozent auf 422,60 CHF), Curatis (+ 8,33) Prozent auf 13,00 CHF), Comet (+ 7,11 Prozent auf 241,00 CHF) und Montana Aerospace (+ 6,89 Prozent auf 30,25 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil MindMaze Therapeutics (-21,05 Prozent auf 1,50 CHF), GAM (-6,83 Prozent auf 0,14 CHF), Arbonia (-5,89 Prozent auf 4,95 CHF), Cicor Technologies (-5,12 Prozent auf 120,50 CHF) und PolyPeptide (-4,98 Prozent auf 24,80 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 296 866 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,573 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die Evolva-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Montana Aerospacemehr Nachrichten

Analysen zu Arbonia AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 9,30 0,11% ams-OSRAM AG
Arbonia AG 5,17 0,19% Arbonia AG
Cicor Technologies Ltd. 135,00 0,00% Cicor Technologies Ltd.
Comet Holding AG 260,50 0,39% Comet Holding AG
Curatis AG 13,05 8,75% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,87 0,23% Evolva Holding AG
GAM AG 0,15 0,41% GAM AG
Kudelski S.A. (I) 1,32 6,45% Kudelski S.A. (I)
MindMaze Therapeutics 1,65 -17,50% MindMaze Therapeutics
Montana Aerospace 30,85 9,01% Montana Aerospace
PolyPeptide 24,00 -8,05% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 369,00 2,96% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 41,07 0,20% UBS
VAT 462,70 0,28% VAT

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 242,25 0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen