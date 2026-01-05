SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

Der SPI verliert am ersten Tag der Woche an Boden.

Am Montag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,47 Prozent schwächer bei 18 133,40 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,350 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,304 Prozent schwächer bei 18 164,07 Punkten in den Handel, nach 18 219,49 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 075,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 167,40 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 777,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der SPI bei 17 208,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der SPI bei 15 518,44 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 10,51 Prozent auf 8,68 CHF), VAT (+ 9,51 Prozent auf 422,60 CHF), Curatis (+ 8,33) Prozent auf 13,00 CHF), Comet (+ 7,11 Prozent auf 241,00 CHF) und Montana Aerospace (+ 6,89 Prozent auf 30,25 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil MindMaze Therapeutics (-21,05 Prozent auf 1,50 CHF), GAM (-6,83 Prozent auf 0,14 CHF), Arbonia (-5,89 Prozent auf 4,95 CHF), Cicor Technologies (-5,12 Prozent auf 120,50 CHF) und PolyPeptide (-4,98 Prozent auf 24,80 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 296 866 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,573 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die Evolva-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

