SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Am zweiten Tag der Woche agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 18 686,38 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,469 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,054 Prozent auf 18 679,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18 689,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 727,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 650,22 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 502,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17 179,19 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, notierte der SPI bei 16 767,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,43 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 727,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 950,56 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Cicor Technologies (+ 6,50 Prozent auf 147,50 CHF), Carlo Gavazzi (+ 4,87 Prozent auf 161,50 CHF), Edisun Power Europe (+ 4,76 Prozent auf 66,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 4,50 Prozent auf 13,94 CHF) und SIG Group (+ 4,22 Prozent auf 12,59 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Addex Therapeutics (-5,28 Prozent auf 0,05 CHF), BioVersys (-4,38 Prozent auf 24,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,38 Prozent auf 0,14 CHF), GAM (-4,17 Prozent auf 0,13 CHF) und Curatis (-3,85 Prozent auf 16,25 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die ams-OSRAM-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 110 304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 317,829 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die Evolva-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at