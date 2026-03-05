SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der SPI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag verbucht der SPI um 09:12 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,38 Prozent auf 18 548,04 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,462 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,206 Prozent leichter bei 18 581,45 Punkten, nach 18 619,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 544,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 581,45 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 2,32 Prozent nach. Der SPI lag vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 18 583,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 777,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der SPI auf 17 300,38 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,68 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Kudelski (+ 5,36 Prozent auf 1,18 CHF), SHL Telemedicine (+ 2,83 Prozent auf 1,09 CHF), ams-OSRAM (+ 2,15 Prozent auf 8,33 CHF), Schweiter Technologies (+ 2,04 Prozent auf 250,00 CHF) und V-Zug (+ 1,81 Prozent auf 39,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-5,51 Prozent auf 6,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,84 Prozent auf 0,12 CHF), Cicor Technologies (-4,73 Prozent auf 151,00 CHF), Komax (-4,19 Prozent auf 59,40 CHF) und BVZ (-3,70 Prozent auf 1 300,00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 301 708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 320,145 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at