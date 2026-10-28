SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,48 Prozent leichter bei 20 500,16 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,592 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,234 Prozent auf 20 551,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20 599,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 551,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 500,16 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,439 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, stand der SPI bei 19 758,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 401,08 Punkten gehandelt. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 17 080,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,38 Prozent nach oben. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Temenos (+ 3,20 Prozent auf 77,50 CHF), GAM (+ 2,85 Prozent auf 0,07 CHF), MCH (+ 2,13 Prozent auf 6,72 CHF), Comet (+ 2,07 Prozent auf 365,00 CHF) und Ascom (+ 1,75 Prozent auf 5,82 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Logitech (-9,79 Prozent auf 82,96 CHF), Xlife Sciences (-8,26 Prozent auf 8,66 CHF), Sandoz (-5,63 Prozent auf 77,48 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF) und Medartis (-3,91 Prozent auf 91,00 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 592 324 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 349,375 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at