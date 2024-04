SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Start fester

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Im SPI geht es im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent aufwärts auf 15 081,74 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,909 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,395 Prozent auf 15 110,78 Punkte an der Kurstafel, nach 15 051,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 15 110,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 081,74 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 15.03.2024, den Stand von 15 328,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2024, wurde der SPI auf 14 594,60 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 859,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 3,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 480,85 Punkten. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Temenos (+ 16,21 Prozent auf 71,35 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,00 Prozent auf 0,20 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 4,53 Prozent auf 0,09 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,33 Prozent auf 0,62 CHF) und Orascom Development (+ 3,11 Prozent auf 4,64 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ObsEva (-28,57 Prozent auf 0,01 CHF), Evolva (-14,10 Prozent auf 0,90 CHF), Meyer Burger (-7,20 Prozent auf 0,01 CHF), Logitech (-5,85 Prozent auf 75,06 CHF) und Julius Bär (-4,61 Prozent auf 48,99 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 30 452 058 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 250,361 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Adecco SA lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,06 Prozent.

