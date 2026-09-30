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SPI-Marktbericht 30.09.2026 17:58:25

SPI-Handel aktuell: SPI sackt schlussendlich ab

SPI-Handel aktuell: SPI sackt schlussendlich ab

Der SPI zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

Am Mittwoch stand der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,56 Prozent im Minus bei 19 612,09 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,428 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,500 Prozent auf 19 820,30 Punkte an der Kurstafel, nach 19 721,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 873,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 612,09 Zählern.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 1,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 20 270,57 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 015,46 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der SPI auf 16 748,62 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,51 Prozent aufwärts. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Schlatter Industries (+ 12,99 Prozent auf 20,00 CHF), DocMorris (+ 8,23 Prozent auf 13,41 CHF), Perrot Duval SA (+ 4,84 Prozent auf 130,00 CHF), SKAN (+ 4,74 Prozent auf 70,70 CHF) und Idorsia (+ 4,69 Prozent auf 4,65 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil EvoNext (-6,31 Prozent auf 2,08 CHF), lastminutecom (-4,85 Prozent auf 9,42 CHF), Feintool International (-4,13 Prozent auf 11,60 CHF), Huber + Suhner (-3,73 Prozent auf 175,60 CHF) und Julius Bär (-3,23 Prozent auf 74,28 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 683 545 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 309,701 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Curatis AG 17,75 -4,83% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 13,42 -5,16% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,36 8,26% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,50 -2,34% Feintool International AG (N) (FIH)
Huber + Suhner AG 193,40 4,77% Huber + Suhner AG
Idorsia AG 4,87 -0,29% Idorsia AG
Julius Bär 76,12 -2,46% Julius Bär
lastminute.com N.V. 9,90 0,51% lastminute.com N.V.
Perrot Duval SA 130,00 4,84% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 384,20 0,31% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 20,00 0,00% Schlatter Industries AG
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