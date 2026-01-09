SPI-Handel aktuell: SPI schließt im Plus

Am Freitag legte der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,52 Prozent auf 18 502,97 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,032 Prozent auf 18 401,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 407,20 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 502,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 401,39 Einheiten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,87 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der SPI einen Stand von 17 768,45 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 09.10.2025, den Stand von 17 391,43 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.01.2025, den Wert von 15 876,17 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Gurit (+ 9,24 Prozent auf 13,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 8,25 Prozent auf 14,70 CHF), Tecan (N) (+ 7,70 Prozent auf 151,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,85 Prozent auf 30,40 CHF) und METALL ZUG (+ 4,67 Prozent auf 852,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Stadler Rail (-6,51 Prozent auf 19,69 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,25 Prozent auf 0,15 CHF), Kudelski (-6,02 Prozent auf 1,17 CHF), Implenia (-4,24 Prozent auf 79,10 CHF) und BioVersys (-3,42 Prozent auf 22,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 048 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 295,756 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

