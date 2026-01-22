SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich mit Zuschlägen

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,60 Prozent fester bei 18 315,84 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,363 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,827 Prozent höher bei 18 356,49 Punkten, nach 18 205,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 280,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 395,46 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,240 Prozent nach. Vor einem Monat, am 22.12.2025, lag der SPI noch bei 18 098,52 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Wert von 17 351,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 267,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,403 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 069,15 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell DocMorris (+ 10,93 Prozent auf 6,40 CHF), Curatis (+ 10,37 Prozent auf 16,50 CHF), Ascom (+ 8,94 Prozent auf 5,18 CHF), Idorsia (+ 7,13 Prozent auf 3,76 CHF) und Arbonia (+ 6,90 Prozent auf 4,96 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-8,40 Prozent auf 45,80 CHF), Huber + Suhner (-7,02 Prozent auf 145,80 CHF), ASMALLWORLD (-6,90 Prozent auf 0,68 CHF), PolyPeptide (-5,73 Prozent auf 29,60 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-5,36 Prozent auf 0,15 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 487 800 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 301,750 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Im SPI weist die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 79,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at