Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Index-Performance im Fokus
|
21.05.2026 15:58:58
SPI-Handel aktuell: SPI schwächelt nachmittags
Um 15:39 Uhr gibt der SPI im SIX-Handel um 0,24 Prozent auf 18 905,87 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,395 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,074 Prozent tiefer bei 18 936,64 Punkten in den Handel, nach 18 950,67 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SPI lag heute bei 18 883,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 044,26 Punkten erreichte.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,91 Prozent nach oben. Der SPI wies vor einem Monat, am 21.04.2026, einen Wert von 18 595,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 19 097,79 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Stand von 16 998,72 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,64 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.
SPI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8,45 Prozent auf 4,75 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,00 Prozent auf 0,45 CHF), Curatis (+ 4,80 Prozent auf 24,00 CHF), Gurit (+ 3,98 Prozent auf 39,20 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 2,43 Prozent auf 50,60 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Leclanche (Leclanché SA) (-8,46 Prozent auf 0,08 CHF), Varia US Properties (-8,09 Prozent auf 12,50 CHF), GAM (-5,80 Prozent auf 0,07 CHF), Temenos (-5,47 Prozent auf 67,40 CHF) und Burckhardt Compression (-4,71 Prozent auf 495,50 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 964 929 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,312 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SPI-Titel
Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Temenos AG
|
15:58
|SPI-Handel aktuell: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
20.05.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
15.05.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
14.05.26
|SPI-Papier Temenos-Aktie: Über diese Dividende können sich Temenos-Anleger freuen (finanzen.at)
|
12.05.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
08.05.26
|GNW-News: Die pakistanische HBL nimmt Temenos Core Banking in Betrieb (dpa-AFX)
|
07.05.26
|GNW-News: Die britische Reliance Bank entscheidet sich für Temenos SaaS zur Unterstützung ihrer digitalen Transformation (dpa-AFX)
|
06.05.26
|GNW-News: First Abu Dhabi Bank weitet Zusammenarbeit mit Temenos aus, um das Bankwesen in Saudi-Arabien zu modernisieren (dpa-AFX)
Analysen zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|40,80
|-0,49%
|Burckhardt Compression AG
|540,00
|-4,42%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|5,15
|10,04%
|Curatis AG
|24,00
|4,80%
|EvoNext Holdings AG
|1,36
|-2,86%
|GAM AG
|0,07
|0,74%
|Gurit Holding AG
|42,40
|3,92%
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,09
|15,38%
|MindMaze Therapeutics
|0,49
|6,93%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|364,20
|0,05%
|Temenos AG
|73,70
|-5,63%
|UBS
|40,31
|-0,52%
|Varia US Properties
|12,50
|-8,09%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|55,00
|3,77%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 920,09
|-0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: Dow startet schwächer -- ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Der Dow verbucht im Donnerstagshandel Verluste. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.