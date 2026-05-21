SPI-Handel aktuell: SPI schwächelt nachmittags

Um 15:39 Uhr gibt der SPI im SIX-Handel um 0,24 Prozent auf 18 905,87 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,395 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,074 Prozent tiefer bei 18 936,64 Punkten in den Handel, nach 18 950,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 18 883,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 044,26 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,91 Prozent nach oben. Der SPI wies vor einem Monat, am 21.04.2026, einen Wert von 18 595,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 19 097,79 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Stand von 16 998,72 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,64 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8,45 Prozent auf 4,75 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,00 Prozent auf 0,45 CHF), Curatis (+ 4,80 Prozent auf 24,00 CHF), Gurit (+ 3,98 Prozent auf 39,20 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 2,43 Prozent auf 50,60 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Leclanche (Leclanché SA) (-8,46 Prozent auf 0,08 CHF), Varia US Properties (-8,09 Prozent auf 12,50 CHF), GAM (-5,80 Prozent auf 0,07 CHF), Temenos (-5,47 Prozent auf 67,40 CHF) und Burckhardt Compression (-4,71 Prozent auf 495,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 964 929 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,312 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at