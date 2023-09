SPI-Handel aktuell: SPI startet mit Verlusten

Der SPI gibt am vierten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,34 Prozent auf 14 596,52 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,950 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,399 Prozent leichter bei 14 587,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 646,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 587,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 597,16 Zählern.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,451 Prozent. Vor einem Monat, am 21.08.2023, wurde der SPI auf 14 307,85 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 705,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, verzeichnete der SPI einen Wert von 13 380,41 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,93 Prozent zu. Bei 15 314,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. 13 616,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die Kinarus-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 458 622 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 285,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI weist die Achiko-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Varia US Properties-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at