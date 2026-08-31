SPI-Handel aktuell: SPI verbucht am Mittag Verluste

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,41 Prozent tiefer bei 20 187,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,500 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 238,17 Zählern und damit 0,160 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20 270,57 Punkte).

Im Tagestief notierte der SPI bei 20 187,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20 266,20 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Der SPI bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 20 161,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 19 157,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 16 907,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,67 Prozent aufwärts. 20 636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Gurit (+ 7,94 Prozent auf 46,20 CHF), Villars SA (+ 3,42 Prozent auf 605,00 CHF), Feintool International (+ 3,33 Prozent auf 12,40 CHF), Orior (+ 2,58 Prozent auf 14,30 CHF) und Infracore SA (+ 2,36 Prozent auf 52,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen MindMaze Therapeutics (-9,93 Prozent auf 0,17 CHF), Addex Therapeutics (-8,33 Prozent auf 0,03 CHF), Curatis (-6,34 Prozent auf 19,20 CHF), ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF) und GAM (-4,75 Prozent auf 0,08 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 240 456 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 310,609 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at