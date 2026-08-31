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Index im Fokus 31.08.2026 15:58:30

SPI-Handel aktuell: SPI verbucht am Nachmittag Verluste

SPI-Handel aktuell: SPI verbucht am Nachmittag Verluste

Der SPI gibt sich am Nachmittag schwächer.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,56 Prozent leichter bei 20 158,04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,500 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,160 Prozent schwächer bei 20 238,17 Punkten in den Handel, nach 20 270,57 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 20 266,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 151,98 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 161,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 157,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 907,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,50 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Gurit (+ 13,79 Prozent auf 48,70 CHF), Villars SA (+ 3,42 Prozent auf 605,00 CHF), Komax (+ 3,15 Prozent auf 78,60 CHF), Infracore SA (+ 2,36 Prozent auf 52,00 CHF) und Luzerner Kantonalbank (+ 2,27 Prozent auf 117,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-9,03 Prozent auf 0,03 CHF), Xlife Sciences (-8,45 Prozent auf 13,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,24 Prozent auf 0,18 CHF), BioVersys (-6,72 Prozent auf 25,00 CHF) und Idorsia (-6,00 Prozent auf 5,02 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 337 440 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 310,609 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,03 9,38% Addex Therapeutics Ltd.
BioVersys 25,00 -6,72% BioVersys
Curatis AG 19,90 -2,93% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,52 -1,56% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 43,80 -2,23% Gurit Holding AG
Idorsia AG 5,36 -5,80% Idorsia AG
Infracore SA 52,00 2,36% Infracore SA
Komax AG 83,90 3,45% Komax AG
Logitech S.A. 86,06 1,82% Logitech S.A.
Luzerner Kantonalbank AG 123,60 2,15% Luzerner Kantonalbank AG
MindMaze Therapeutics 0,19 -6,93% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 385,80 -1,13% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Villars SA 605,00 3,42% Villars SA
Xlife Sciences AG 13,00 -8,45% Xlife Sciences AG

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