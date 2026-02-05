SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|SPI-Performance
|
05.02.2026 15:59:20
SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag
Um 15:39 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,37 Prozent auf 18 549,14 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,431 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,035 Prozent auf 18 612,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18 618,55 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 622,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 488,81 Punkten.
SPI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,85 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wurde der SPI auf 18 242,25 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 084,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bewegte sich der SPI bei 16 685,55 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,68 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 708,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Evolva (+ 11,02 Prozent auf 0,85 CHF), INTERROLL (+ 5,75 Prozent auf 1 950,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,27) Prozent auf 1,10 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,82 Prozent auf 0,68 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 3,68 Prozent auf 59,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-10,00 Prozent auf 6,30 CHF), Villars SA (-5,08 Prozent auf 560,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-5,06 Prozent auf 116,40 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,42 Prozent auf 1,08 CHF) und Idorsia (-3,50 Prozent auf 3,58 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 459 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 312,248 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus
Im SPI hat die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Kudelski lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu INTERROLL AG
|
05.02.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Interroll announces Board of Directors nominees for election at the Annual General Meeting (EQS Group)
|
02.02.26
|SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Donnerstagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Turnaround in order intake, supported by a recovery in e-commerce (EQS Group)
Analysen zu INTERROLL AG
Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|0,77
|7,75%
|Basilea Pharmaceutica AG
|61,90
|-1,12%
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|124,00
|-0,80%
|Evolva Holding AG
|0,84
|-8,11%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,90
|-4,17%
|Idorsia AG
|3,92
|2,89%
|INTERROLL AG
|2 130,00
|-0,47%
|Kudelski S.A. (I)
|1,30
|1,57%
|MindMaze Therapeutics
|1,19
|1,19%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|397,40
|0,25%
|SHL Telemedicine
|1,10
|0,00%
|UBS
|37,14
|-0,11%
|Villars SA
|560,00
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 638,05
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.