WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

SPI-Performance 05.02.2026 15:59:20

SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag

SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag

Der SPI zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Um 15:39 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,37 Prozent auf 18 549,14 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,431 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,035 Prozent auf 18 612,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18 618,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 622,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 488,81 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,85 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wurde der SPI auf 18 242,25 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 084,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bewegte sich der SPI bei 16 685,55 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,68 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 708,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Evolva (+ 11,02 Prozent auf 0,85 CHF), INTERROLL (+ 5,75 Prozent auf 1 950,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,27) Prozent auf 1,10 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,82 Prozent auf 0,68 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 3,68 Prozent auf 59,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-10,00 Prozent auf 6,30 CHF), Villars SA (-5,08 Prozent auf 560,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-5,06 Prozent auf 116,40 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,42 Prozent auf 1,08 CHF) und Idorsia (-3,50 Prozent auf 3,58 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 459 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 312,248 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Im SPI hat die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Kudelski lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,77 7,75% ASMALLWORLD AG
Basilea Pharmaceutica AG 61,90 -1,12% Basilea Pharmaceutica AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 124,00 -0,80% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Evolva Holding AG 0,84 -8,11% Evolva Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,90 -4,17% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 3,92 2,89% Idorsia AG
INTERROLL AG 2 130,00 -0,47% INTERROLL AG
Kudelski S.A. (I) 1,30 1,57% Kudelski S.A. (I)
MindMaze Therapeutics 1,19 1,19% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,40 0,25% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,10 0,00% SHL Telemedicine
UBS 37,14 -0,11% UBS
Villars SA 560,00 0,00% Villars SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 638,05 0,30%

