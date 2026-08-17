SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag

So bewegt sich der SPI heute.

Der SPI verliert im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,59 Prozent auf 20 190,66 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,491 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,218 Prozent schwächer bei 20 266,33 Punkten in den Handel, nach 20 310,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 313,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 177,91 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Der SPI lag vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 20 156,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SPI mit 18 681,02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 768,59 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,68 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit EvoNext (+ 17,50 Prozent auf 2,35 CHF), Accelleron Industries (+ 6,72 Prozent auf 80,15 CHF), Bell (+ 5,37 Prozent auf 216,00 CHF), ams-OSRAM (+ 4,60 Prozent auf 19,80 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,54 Prozent auf 12,86 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil SIG Group (-16,82 Prozent auf 12,86 CHF), mobilezone (-5,81 Prozent auf 12,96 CHF), Gurit (-4,14 Prozent auf 27,80 CHF), Swatch (I) (-3,89 Prozent auf 188,90 CHF) und Swatch (N) (-3,74 Prozent auf 37,35 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der SIG Group-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 353 732 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,228 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at