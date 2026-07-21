SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich am Dienstagmittag fester

Für den SPI geht es am Mittag aufwärts.

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,24 Prozent nach oben auf 20 080,69 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,497 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,142 Prozent auf 20 004,65 Punkte an der Kurstafel, nach 20 033,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 20 083,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 997,30 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 475,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, betrug der SPI-Kurs 18 595,09 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, notierte der SPI bei 16 701,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,08 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 15,58 Prozent auf 6,38 CHF), BACHEM (+ 9,04 Prozent auf 76,60 CHF), Bossard (+ 7,39 Prozent auf 218,00 CHF), BELIMO (+ 5,81 Prozent auf 828,50 CHF) und ams-OSRAM (+ 5,13 Prozent auf 15,77 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), Schindler (-6,92 Prozent auf 242,00 CHF), Schindler (-6,38 Prozent auf 252,40 CHF), ALSO (-4,91 Prozent auf 195,40 CHF) und Xlife Sciences (-4,72 Prozent auf 17,15 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 938 223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 292,099 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at