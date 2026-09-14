SHL Telemedicine Aktie

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WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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SPI-Performance im Blick 14.09.2026 09:28:34

SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Am ersten Tag der Woche geht es für den SPI erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,66 Prozent höher bei 19 582,15 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,383 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,380 Prozent auf 19 528,13 Punkte an der Kurstafel, nach 19 454,12 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 528,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 582,15 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der SPI mit 20 310,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 19 326,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der SPI mit 16 945,18 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,35 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Temenos (+ 3,43 Prozent auf 70,80 CHF), Straumann (+ 3,21 Prozent auf 97,12 CHF), Roche (+ 2,82 Prozent auf 353,90 CHF), Adecco SA (+ 2,40 Prozent auf 24,72 CHF) und Roche (+ 2,33 Prozent auf 360,80 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ASMALLWORLD (-5,83 Prozent auf 0,57 CHF), Adval Tech (-4,72 Prozent auf 40,40 CHF), Schlatter Industries (-4,37 Prozent auf 17,50 CHF), VAT (-4,07 Prozent auf 589,40 CHF) und SHL Telemedicine (-3,77 Prozent auf 1,02 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 175 870 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 296,486 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Adval Tech AG 41,00 0,00% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 0,54 0,94% ASMALLWORLD AG
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Curatis AG 19,45 0,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,16 -8,47% EvoNext Holdings AG
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