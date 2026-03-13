Kudelski Aktie

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WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

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Index im Blick 13.03.2026 17:58:57

SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter

SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter

Kaum bewegt zeigte sich der SPI zum Handelsschluss.

Am Freitag beendete der SPI den Handel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 17 893,35 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,379 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,346 Prozent auf 17 858,67 Punkte an der Kurstafel, nach 17 920,70 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 17 750,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 040,04 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,005 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, stand der SPI noch bei 18 763,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der SPI auf 17 729,15 Punkte taxiert. Der SPI stand vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 16 983,21 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,91 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 574,72 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 8,98 Prozent auf 0,48 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,93 Prozent auf 0,13 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,60 Prozent auf 2,50 CHF), Xlife Sciences (+ 4,35 Prozent auf 24,00 CHF) und Evolva (+ 3,21 Prozent auf 0,90 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Molecular Partners (-11,27 Prozent auf 3,35 CHF), PolyPeptide (-8,82 Prozent auf 24,30 CHF), Gurit (-8,09 Prozent auf 31,25 CHF), StarragTornos (-6,51 Prozent auf 31,60 CHF) und ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 486 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 288,195 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ASMALLWORLD AG 0,66 0,00% ASMALLWORLD AG
Dätwyler AG 165,60 -2,13% Dätwyler AG
Evolva Holding AG 0,98 1,88% Evolva Holding AG
Gurit Holding AG 38,60 3,76% Gurit Holding AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 2,71 2,65% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Kudelski S.A. (I) 1,49 5,67% Kudelski S.A. (I)
Leclanche (Leclanché SA) 0,13 0,40% Leclanche (Leclanché SA)
MindMaze Therapeutics 0,52 8,98% MindMaze Therapeutics
Molecular Partners AG 3,71 -8,74% Molecular Partners AG
PolyPeptide 26,80 -8,22% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 363,20 0,17% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
StarragTornos Holding 31,60 -6,51% StarragTornos Holding
UBS 32,30 -0,92% UBS
Xlife Sciences AG 24,00 4,35% Xlife Sciences AG

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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