Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Kursentwicklung
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07.10.2026 17:58:26
SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Mittwochshandels im Minus
Der SPI beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 19 555,48 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,412 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,265 Prozent leichter bei 19 510,67 Punkten, nach 19 562,45 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 613,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 474,11 Punkten verzeichnete.
SPI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,555 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 20 066,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 202,92 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 17 263,63 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 11,43 Prozent auf 0,78 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 8,71 Prozent auf 52,40 CHF), Curatis (+ 8,31 Prozent auf 18,90 CHF), DocMorris (+ 5,70 Prozent auf 13,36 CHF) und GAM (+ 5,19 Prozent auf 0,07 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Accelleron Industries (-4,92 Prozent auf 70,60 CHF), lastminutecom (-4,74 Prozent auf 9,24 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-4,56 Prozent auf 18,20 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4,51 Prozent auf 131,20 CHF) und Julius Bär (-3,92 Prozent auf 70,08 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 321 495 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 304,828 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick
Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Julius Bär
Aktien in diesem Artikel
|Accelleron Industries AG
|75,70
|-3,93%
|ASMALLWORLD AG
|0,74
|13,95%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 124,00
|1,08%
|Bystronic (ex Conzzeta)
|139,80
|-3,32%
|Curatis AG
|18,90
|8,31%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|14,33
|6,46%
|EvoNext Holdings AG
|2,36
|1,72%
|GAM AG
|0,07
|6,01%
|Julius Bär
|75,14
|-2,97%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|19,51
|-3,70%
|lastminute.com N.V.
|9,90
|-3,88%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|393,80
|3,09%
|UBS
|42,32
|-1,65%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|52,00
|-1,89%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 555,48
|-0,04%
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