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Kursentwicklung 07.10.2026 17:58:26

SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Mittwochshandels im Minus

SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Mittwochshandels im Minus

So performte der SPI am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der SPI beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 19 555,48 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,412 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,265 Prozent leichter bei 19 510,67 Punkten, nach 19 562,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 613,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 474,11 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,555 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 20 066,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 202,92 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 17 263,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 11,43 Prozent auf 0,78 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 8,71 Prozent auf 52,40 CHF), Curatis (+ 8,31 Prozent auf 18,90 CHF), DocMorris (+ 5,70 Prozent auf 13,36 CHF) und GAM (+ 5,19 Prozent auf 0,07 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Accelleron Industries (-4,92 Prozent auf 70,60 CHF), lastminutecom (-4,74 Prozent auf 9,24 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-4,56 Prozent auf 18,20 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4,51 Prozent auf 131,20 CHF) und Julius Bär (-3,92 Prozent auf 70,08 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 321 495 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 304,828 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Accelleron Industries AG 75,70 -3,93% Accelleron Industries AG
ASMALLWORLD AG 0,74 13,95% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 124,00 1,08% Barry Callebaut AG (N)
Bystronic (ex Conzzeta) 139,80 -3,32% Bystronic (ex Conzzeta)
Curatis AG 18,90 8,31% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 14,33 6,46% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,36 1,72% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 6,01% GAM AG
Julius Bär 75,14 -2,97% Julius Bär
Kuros (Kuros Biosciences) 19,51 -3,70% Kuros (Kuros Biosciences)
lastminute.com N.V. 9,90 -3,88% lastminute.com N.V.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 393,80 3,09% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 42,32 -1,65% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52,00 -1,89% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 19 555,48 -0,04%

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