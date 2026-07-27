SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Montagshandels fester

Mit dem SPI ging es am Montagabend aufwärts.

Schlussendlich legte der SPI im SIX-Handel um 0,57 Prozent auf 20 183,54 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,489 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,851 Prozent auf 20 240,51 Punkte an der Kurstafel, nach 20 069,67 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 135,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 252,69 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SPI mit 19 954,36 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.04.2026, einen Stand von 18 575,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der SPI mit 16 711,90 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,64 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 13,92 Prozent auf 0,18 CHF), Perrot Duval SA (+ 12,45 Prozent auf 51,50 CHF), Adval Tech (+ 8,65 Prozent auf 45,20 CHF), Idorsia (+ 7,54 Prozent auf 6,63 CHF) und Schlatter Industries (+ 6,86 Prozent auf 18,70 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Addex Therapeutics (-6,51 Prozent auf 0,04 CHF), Schweiter Technologies (-5,80 Prozent auf 300,50 CHF), Curatis (-4,68 Prozent auf 22,40 CHF), VAT (-4,33 Prozent auf 622,40 CHF) und Accelleron Industries (-3,64 Prozent auf 74,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 167 514 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 308,180 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at