Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|SPI-Performance im Fokus
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01.09.2026 09:28:57
SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart auf grünem Terrain
Um 09:12 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,20 Prozent auf 20 152,40 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,495 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,410 Prozent auf 20 193,59 Punkte an der Kurstafel, nach 20 111,20 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 20 193,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 152,40 Punkten erreichte.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 161,16 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 18 837,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der SPI mit 16 889,15 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,47 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Gurit (+ 10,06 Prozent auf 53,60 CHF), Xlife Sciences (+ 7,69 Prozent auf 14,00 CHF), Novartis (+ 5,06 Prozent auf 129,50 CHF), Straumann (+ 3,68 Prozent auf 97,36 CHF) und OC Oerlikon (+ 3,10 Prozent auf 5,32 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-11,76 Prozent auf 5,25 CHF), Partners Group (-7,07 Prozent auf 681,00 CHF), Kudelski (-3,76 Prozent auf 1,28 CHF), Feintool International (-3,33 Prozent auf 11,60 CHF) und Villars SA (-3,31 Prozent auf 585,00 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 605 652 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 309,981 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Partners Group AG
Aktien in diesem Artikel
|Curatis AG
|20,10
|5,79%
|EvoNext Holdings AG
|2,50
|-1,57%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|12,80
|4,07%
|Gurit Holding AG
|49,80
|-1,19%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,00
|5,26%
|Kudelski S.A. (I)
|1,39
|0,72%
|Logitech S.A.
|84,48
|-0,89%
|Novartis AG
|137,22
|4,35%
|OC Oerlikon Corporation AG
|5,54
|1,09%
|Partners Group AG
|724,20
|-6,89%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|377,60
|-1,05%
|Straumann Holding AG
|103,80
|4,11%
|UBS
|45,96
|-3,57%
|Villars SA
|585,00
|-3,31%
|Xlife Sciences AG
|13,90
|6,92%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 006,68
|-0,52%
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