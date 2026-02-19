Curatis Aktie

Curatis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 19.02.2026 09:29:21

SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

So bewegt sich der SPI morgens.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,26 Prozent höher bei 19 085,52 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,519 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,260 Prozent höher bei 19 085,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 035,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19 085,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 103,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der SPI einen Stand von 18 333,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 218,49 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Stand von 16 980,42 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,62 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 103,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 950,56 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,86 Prozent auf 0,11 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,81 Prozent auf 2,18 CHF), Nestlé (+ 3,53 Prozent auf 81,17 CHF), GAM (+ 3,32 Prozent auf 0,14 CHF) und Alcon (+ 1,90 Prozent auf 64,24 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-13,57 Prozent auf 0,61 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,98 Prozent auf 45,80 CHF), Cembra Money Bank (-4,84 Prozent auf 94,40 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,39 Prozent auf 228,00 CHF) und Curatis (-3,08 Prozent auf 17,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 684 409 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 329,805 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die Evolva-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 79,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Curatis AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Curatis AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 70,62 0,06% Alcon AG
ASMALLWORLD AG 0,64 -13,51% ASMALLWORLD AG
Cembra Money Bank AG 105,20 3,24% Cembra Money Bank AG
Curatis AG 17,00 -1,73% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,99 4,01% Evolva Holding AG
GAM AG 0,15 0,41% GAM AG
Groupe Minoteries SA 232,00 1,75% Groupe Minoteries SA
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 2,30 1,77% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Kudelski S.A. (I) 1,30 -1,14% Kudelski S.A. (I)
Leclanche (Leclanché SA) 0,11 5,16% Leclanche (Leclanché SA)
Nestlé SA (Nestle) 87,60 -1,66% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 409,80 -0,15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 50,50 -2,88% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 052,33 0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen