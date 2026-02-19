SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,26 Prozent höher bei 19 085,52 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,519 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,260 Prozent höher bei 19 085,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 035,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19 085,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 103,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der SPI einen Stand von 18 333,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 218,49 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Stand von 16 980,42 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,62 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 103,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 950,56 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,86 Prozent auf 0,11 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,81 Prozent auf 2,18 CHF), Nestlé (+ 3,53 Prozent auf 81,17 CHF), GAM (+ 3,32 Prozent auf 0,14 CHF) und Alcon (+ 1,90 Prozent auf 64,24 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-13,57 Prozent auf 0,61 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,98 Prozent auf 45,80 CHF), Cembra Money Bank (-4,84 Prozent auf 94,40 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,39 Prozent auf 228,00 CHF) und Curatis (-3,08 Prozent auf 17,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 684 409 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 329,805 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die Evolva-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 79,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at