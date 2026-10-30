SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Freitag klettert der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,20 Prozent auf 20 834,56 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,613 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,436 Prozent auf 20 884,10 Punkte an der Kurstafel, nach 20 793,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 20 884,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 834,56 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,08 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 612,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 246,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 063,80 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,21 Prozent aufwärts. Bei 20 918,26 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 7,00 Prozent auf 5,35 CHF), Adecco SA (+ 2,19 Prozent auf 23,36 CHF), Straumann (+ 1,72 Prozent auf 98,10 CHF), Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 153,00 CHF) und Swisscom (+ 1,23 Prozent auf 697,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Feintool International (-6,09 Prozent auf 10,80 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), MCH (-4,43 Prozent auf 6,04 CHF), EvoNext (-3,56 Prozent auf 2,17 CHF) und VAT (-3,41 Prozent auf 578,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 768 244 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 354,011 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at