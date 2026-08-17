SPI-Handel aktuell: SPI zum Start in der Verlustzone

Der SPI bewegt sich am Montag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent leichter bei 20 298,35 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,491 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,218 Prozent leichter bei 20 266,33 Punkten in den Handel, nach 20 310,57 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 298,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 264,71 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der SPI noch bei 20 156,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 18 681,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 768,59 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,27 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Accelleron Industries (+ 8,59 Prozent auf 81,55 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3,98 Prozent auf 36,60 CHF), Sandoz (+ 3,26 Prozent auf 75,38 CHF), Bell (+ 2,20 Prozent auf 209,50 CHF) und Calida (+ 2,19 Prozent auf 14,90 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen SIG Group (-22,06 Prozent auf 12,05 CHF), Highlight Event and Entertainment (-11,21 Prozent auf 5,15 CHF), Xlife Sciences (-5,83 Prozent auf 15,35 CHF), mobilezone (-4,80 Prozent auf 13,10 CHF) und GAM (-4,52 Prozent auf 0,08 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die SIG Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 668 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 306,228 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at