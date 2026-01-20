SPI-Handel aktuell: SPI zum Start in Rot

Der SPI verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,73 Prozent leichter bei 18 200,33 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,405 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,767 Prozent auf 18 193,29 Punkte an der Kurstafel, nach 18 333,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 200,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 182,43 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der SPI 18 088,46 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 20.10.2025, einen Stand von 17 369,28 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 20.01.2025, einen Stand von 16 038,44 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,230 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 642,83 Punkten. Bei 18 075,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 7,46 Prozent auf 0,72 CHF), Komax (+ 4,35 Prozent auf 60,00 CHF), Vetropack A (+ 4,34 Prozent auf 22,85 CHF), Barry Callebaut (+ 2,50 Prozent auf 1 269,00 CHF) und IVF HARTMANN (+ 1,75 Prozent auf 145,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Curatis (-8,13 Prozent auf 14,70 CHF), GAM (-6,23 Prozent auf 0,13 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,85 Prozent auf 22,55 CHF), Logitech (-4,57 Prozent auf 72,28 CHF) und DocMorris (-4,49 Prozent auf 6,17 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 248 422 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 305,564 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die Evolva-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Kudelski lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent.

