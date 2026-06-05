SPI-Handel aktuell: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im SPI

Der SPI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,23 Prozent auf 18 926,39 Punkte an. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,362 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,108 Prozent höher bei 18 903,37 Punkten, nach 18 882,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 18 835,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 990,11 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,681 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, einen Stand von 18 478,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 353,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der SPI einen Stand von 16 977,65 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,75 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell EvoNext (+ 9,38 Prozent auf 1,75 CHF), Bellevue (+ 4,40 Prozent auf 7,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4,37 Prozent auf 52,60 CHF), Perrot Duval SA (+ 4,17 Prozent auf 45,00 CHF) und Curatis (+ 3,62 Prozent auf 22,90 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-14,28 Prozent auf 17,23 CHF), SHL Telemedicine (-9,00 Prozent auf 0,91 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,94 Prozent auf 5,36 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,27 Prozent auf 0,34 CHF) und Huber + Suhner (-5,63 Prozent auf 260,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 657 662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 276,351 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at