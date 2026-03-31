Accelleron Industries Aktie

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WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

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Rentabler Accelleron Industries-Einstieg? 31.03.2026 10:03:49

SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Accelleron Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 31.03.2023 wurde das Accelleron Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Accelleron Industries-Papier an diesem Tag bei 21,63 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Accelleron Industries-Aktie investierten, hätten nun 462,321 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 69,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 316,23 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 32 316,23 CHF entspricht einer Performance von +223,16 Prozent.

Zuletzt verbuchte Accelleron Industries einen Börsenwert von 6,65 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Accelleron Industries-Papiere an der Börse SWX war der 03.10.2022. Ihren ersten Handelstag begann die Accelleron Industries-Aktie bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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