Accelleron Industries Aktie

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WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

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Accelleron Industries-Investment 16.06.2026 10:03:56

SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Accelleron Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Accelleron Industries-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Accelleron Industries-Anteile an diesem Tag 53,85 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Accelleron Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,570 Accelleron Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 76,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 426,18 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,62 Prozent.

Accelleron Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,07 Mrd. CHF. Accelleron Industries-Anteile wurde am 03.10.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Accelleron Industries-Papiers belief sich damals auf 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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