Accelleron Industries Aktie
WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919
|Accelleron Industries-Investment
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16.06.2026 10:03:56
SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Accelleron Industries-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Accelleron Industries-Anteile an diesem Tag 53,85 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Accelleron Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,570 Accelleron Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 76,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 426,18 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,62 Prozent.
Accelleron Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,07 Mrd. CHF. Accelleron Industries-Anteile wurde am 03.10.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Accelleron Industries-Papiers belief sich damals auf 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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