SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accelleron Industries von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Accelleron Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Accelleron Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Accelleron Industries-Papier bei 43,02 CHF. Bei einem Accelleron Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,325 Accelleron Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 167,83 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Anteils am 23.02.2026 auf 72,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,83 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 6,78 Mrd. CHF. Das Accelleron Industries-IPO fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Accelleron Industries-Aktie auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at