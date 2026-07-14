Accelleron Industries Aktie
WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919
|Profitabler Accelleron Industries-Einstieg?
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14.07.2026 10:03:55
SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accelleron Industries von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Accelleron Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 57,30 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 174,520 Accelleron Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 77,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 446,77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,47 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Accelleron Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,22 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Accelleron Industries-Anteils fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Accelleron Industries-Anteils auf 18,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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