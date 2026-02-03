SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accelleron Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Accelleron Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Accelleron Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Accelleron Industries-Papier bei 21,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Accelleron Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 4,651 Accelleron Industries-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Accelleron Industries-Aktie auf 73,95 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 343,95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 243,95 Prozent vermehrt.

Am Markt war Accelleron Industries jüngst 6,93 Mrd. CHF wert. Accelleron Industries-Anteile wurde am 03.10.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Accelleron Industries-Aktie auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at