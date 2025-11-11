SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accelleron Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Accelleron Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,59 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 56,850 Accelleron Industries-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 581,58 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Papiers am 10.11.2025 auf 63,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 258,16 Prozent vermehrt.

Der Accelleron Industries-Wert an der Börse wurde auf 5,82 Mrd. CHF beziffert. Am 03.10.2022 wurden Accelleron Industries-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Accelleron Industries-Aktie auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at