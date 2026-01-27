Accelleron Industries Aktie

WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

Lohnende Accelleron Industries-Anlage? 27.01.2026 10:03:57

SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accelleron Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Accelleron Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Accelleron Industries-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,68 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 218,914 Accelleron Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 70,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 378,72 CHF wert. Mit einer Performance von +53,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Accelleron Industries betrug jüngst 6,59 Mrd. CHF. Am 03.10.2022 wagte die Accelleron Industries-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Die Accelleron Industries-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

