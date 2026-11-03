Accelleron Industries Aktie
WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919
|Lukratives Accelleron Industries-Investment?
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03.11.2026 10:03:41
SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Accelleron Industries von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Accelleron Industries-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,75 CHF. Bei einem Accelleron Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,521 Accelleron Industries-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,54 CHF, da sich der Wert einer Accelleron Industries-Aktie am 02.11.2026 auf 65,45 CHF belief. Mit einer Performance von -0,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 6,00 Mrd. CHF. Die Accelleron Industries-Aktie wurde am 03.10.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Accelleron Industries-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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