SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Accelleron Industries von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Wer vor Jahren in Accelleron Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Accelleron Industries-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,75 CHF. Bei einem Accelleron Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,521 Accelleron Industries-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,54 CHF, da sich der Wert einer Accelleron Industries-Aktie am 02.11.2026 auf 65,45 CHF belief. Mit einer Performance von -0,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 6,00 Mrd. CHF. Die Accelleron Industries-Aktie wurde am 03.10.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Accelleron Industries-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at