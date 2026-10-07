Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Addex Therapeutics-Investment im Blick
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das Addex Therapeutics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Addex Therapeutics-Anteile bei 0,06 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 666,667 Addex Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0,02 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37,33 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,67 Prozent abgenommen.
Addex Therapeutics war somit zuletzt am Markt 2,92 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.
|
10:03
|SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: Das macht der SPI am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
06.10.26
|Börse Zürich in Grün: SPI startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
05.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.