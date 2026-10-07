SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das Addex Therapeutics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Addex Therapeutics-Anteile bei 0,06 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 666,667 Addex Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0,02 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37,33 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,67 Prozent abgenommen.

Addex Therapeutics war somit zuletzt am Markt 2,92 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at