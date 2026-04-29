Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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Addex Therapeutics-Anlage 29.04.2026 10:03:44

SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Addex Therapeutics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 29.04.2021 wurden Addex Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,46 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 684,932 Addex Therapeutics-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 0,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31,92 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 96,81 Prozent.

Addex Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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