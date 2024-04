SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Addex Therapeutics-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Addex Therapeutics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 500,000 Addex Therapeutics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,50 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Anteils am 09.04.2024 auf 0,21 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -89,75 Prozent.

Addex Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at