Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Lukratives Addex Therapeutics-Investment?
|
22.04.2026 10:03:49
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 22.04.2023 wurde die Addex Therapeutics-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 0,12 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 851,064 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 0,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 60,00 Prozent abgenommen.
Addex Therapeutics war somit zuletzt am Markt 6,55 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.
|
10:03
|SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.04.26
|Verluste in Zürich: SPI schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.04.26
|Optimismus in Zürich: SPI-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
15.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
15.04.26
|SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Addex Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)