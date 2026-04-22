Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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Lukratives Addex Therapeutics-Investment? 22.04.2026 10:03:49

SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Addex Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 22.04.2023 wurde die Addex Therapeutics-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 0,12 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 851,064 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 0,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 60,00 Prozent abgenommen.

Addex Therapeutics war somit zuletzt am Markt 6,55 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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