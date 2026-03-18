SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Addex Therapeutics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Addex Therapeutics-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Addex Therapeutics-Aktie bei 0,06 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 17 301,038 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 17.03.2026 auf 0,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 806,23 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,38 Prozent verringert.

Insgesamt war Addex Therapeutics zuletzt 7,03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at