SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Addex Therapeutics-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Addex Therapeutics-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,06 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 17 857,143 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Papiere wären am 01.09.2026 464,29 CHF wert, da der Schlussstand 0,03 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 53,57 Prozent.

Der Börsenwert von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 3,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at