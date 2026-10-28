Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Lohnende Addex Therapeutics-Investition?
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28.10.2026 10:03:56
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Addex Therapeutics-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Addex Therapeutics-Anteile bei 0,06 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1 547,988 Addex Therapeutics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32,20 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Anteils am 27.10.2026 auf 0,02 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 67,80 Prozent.
Addex Therapeutics wurde am Markt mit 2,65 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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