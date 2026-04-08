Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Profitables Addex Therapeutics-Investment?
|
08.04.2026 10:03:55
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet
Die Addex Therapeutics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Addex Therapeutics-Aktie bei 2,64 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Addex Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 378,788 Addex Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0,04 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 98,50 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 6,45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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